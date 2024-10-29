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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Многоэтажки в Полтаве начнут отапливать с 1 ноября

Многоэтажки в Полтаве начнут отапливать с 1 ноября

Киев  •  УНН

13:41 • 2260 просмотра

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Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона. Отопление в многоэтажках города включат с 1 ноября из-за снижения температуры.

В Полтаве с 1 ноября начнут отапливать многоэтажки. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета, передает УНН.

Детали

В связи со снижением температуры в Полтавской громаде решили начать отопительный период.

Решение было принято единогласно.

Как сообщает Суспільне, тепло в помещениях полтавчан будет появляться и в течение 2 ноября.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
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