Многоэтажки в Полтаве начнут отапливать с 1 ноября
Киев • УНН
Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение о начале отопительного сезона. Отопление в многоэтажках города включат с 1 ноября из-за снижения температуры.
В Полтаве с 1 ноября начнут отапливать многоэтажки. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета, передает УНН.
Детали
В связи со снижением температуры в Полтавской громаде решили начать отопительный период.
Решение было принято единогласно.
Как сообщает Суспільне, тепло в помещениях полтавчан будет появляться и в течение 2 ноября.