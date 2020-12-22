Лідер “Шахтаря” узгодив контракт із бразильським клубом — ЗМІ

32-річний нападник вже висловив зацікавленість у поверненні в Бразилію. Він публічно заявив, що не залишиться з українським “Шахтарем”, клубом, з яким у нього діє контракт до середини наступного року.

“Моє бажання — повернутися в „Інтернасьональ“, але це залежить не тільки від мене, це залежить від майбутніх переговорів. Мій менеджер і адвокат проведуть розмову із представниками бразильського клубу. У січні я повернуся в Україну, щоб продовжити виступи. Я також збираюся поговорити з людьми зі „Шахтаря“, щоб дізнатися про все, що відбувається. Пропозиції надходять і від інших команд, але моїм пріоритетом завжди буде „Інтернасьональ“. У мене ще п’ять місяців контракту, але я хочу повернутися”, — сказав Тайсон.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні Тайсон зіграв за донеччан 15 матчів, забив 2 м’ячі та віддав 1 результативну передачу.

Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 8 млн євро.