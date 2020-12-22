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Лидер “Шахтера” согласовал контракт с бразильским клубом — СМИ

Киев • УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Футболист “Шахтера” Тайсон договорился с бразильским клубом “Интернасьональ” о подписании контракта, передает УНН со ссылкой на “UOL Esporte”.

Лидер “Шахтера” согласовал контракт с бразильским клубом — СМИ

32-летний нападающий уже выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию. Он публично заявил, что не останется с украинским “Шахтером”, клубом, с которым у него действует контракт до середины следующего года.

“Мое желание — вернуться в „Интернасьональ“, но это зависит не только от меня, это зависит от будущих переговоров. Мой менеджер и адвокат проведут беседу с представителями бразильского клуба. В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми из „Шахтера“, чтобы узнать все, что происходит. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет „Интернасьональ“. У меня еще пять месяцев контракта, но я хочу вернуться”, — сказал Тайсон.

Заметим, что в нынешнем сезоне Тайсон сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.

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