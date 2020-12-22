Лидер “Шахтера” согласовал контракт с бразильским клубом — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Футболист “Шахтера” Тайсон договорился с бразильским клубом “Интернасьональ” о подписании контракта, передает УНН со ссылкой на “UOL Esporte”.
32-летний нападающий уже выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию. Он публично заявил, что не останется с украинским “Шахтером”, клубом, с которым у него действует контракт до середины следующего года.
“Мое желание — вернуться в „Интернасьональ“, но это зависит не только от меня, это зависит от будущих переговоров. Мой менеджер и адвокат проведут беседу с представителями бразильского клуба. В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми из „Шахтера“, чтобы узнать все, что происходит. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет „Интернасьональ“. У меня еще пять месяцев контракта, но я хочу вернуться”, — сказал Тайсон.
Заметим, что в нынешнем сезоне Тайсон сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.