Багатьох хороших футболістів загубили ставки - Баранка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вітчизняний футбол представляють талановиті гравці. Але рівень їхньої гри не росте. Про це заявив голова комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка, передає УНН з посиланням на FootBoom.
"Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі, і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Але рівень не росте", - зазначив він.
За часів Радянського Союзу Україна була тренувальною базою для футболістів, зазначив Баранка.
"І коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол", - підкреслив він.
Одна з причин падіння рівня гри українських футболістів - корупція, вважає Баранка.
"Я знаю багатьох гравців, які були гарні, але вони наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок", - підсумував він.
Нагадаємо, як писав УНН, торік Федерація футболу України вперше оголосила відкриту війну договірним матчам.
Поліція спільно з ФФУ провела розслідування і хвилю арештів.
У справі МВС за фактом організації матчів з фіксованим результатом - 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Окрім того, Нацполіція, у межах вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр .
Також нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що всі причетні до організації матчів з фіксованим результатом "понесуть максимальне покарання".