Многих хороших футболистов погубили ставки - Баранка

"Могу сказать, что уровень футболистов за время, когда я начал смотреть украинский футбол, вообще не вырос. Я разговаривал с Фабрицио Раванелли, и он также согласен: тактика на хорошем уровне, есть талантливые игроки: Ярмоленко, Зинченко, Марлос. Но уровень не растет", - отметил он.

Во времена Советского Союза Украина была тренировочной базой для футболистов, говорит Баранка.

"И когда Украина получила независимость, Россия прекратила нормально играть в футбол", - подчеркнул он.

Одна из причин падения уровня игры украинских футболистов - коррупция, считает Баранка.

"Я знаю многих игроков, которые были хороши, но они наделали много ошибок, потому что хотели иметь деньги от ставок", - заключил он.

Напомним, как писал УНН, в прошлом году, Федерация футбола Украины впервые объявила открытую войну договорным матчам.

Полиция совместно с ФФУ провела расследование и волну арестов.

В деле МВД по факту организации матчей с фиксированным результатом - 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.

Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.

Также напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что все причастные к организации матчей с фиксированным результатом "понесут максимальное наказание".