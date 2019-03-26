Многих хороших футболистов погубили ставки - Баранка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Отечественный футбол представляют талантливые игроки. Но уровень их игры не растет. Об этом заявил председатель комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка, передает УНН со ссылкой на FootBoom.
"Могу сказать, что уровень футболистов за время, когда я начал смотреть украинский футбол, вообще не вырос. Я разговаривал с Фабрицио Раванелли, и он также согласен: тактика на хорошем уровне, есть талантливые игроки: Ярмоленко, Зинченко, Марлос. Но уровень не растет", - отметил он.
Во времена Советского Союза Украина была тренировочной базой для футболистов, говорит Баранка.
"И когда Украина получила независимость, Россия прекратила нормально играть в футбол", - подчеркнул он.
Одна из причин падения уровня игры украинских футболистов - коррупция, считает Баранка.
"Я знаю многих игроков, которые были хороши, но они наделали много ошибок, потому что хотели иметь деньги от ставок", - заключил он.
Напомним, как писал УНН, в прошлом году, Федерация футбола Украины впервые объявила открытую войну договорным матчам.
Полиция совместно с ФФУ провела расследование и волну арестов.
В деле МВД по факту организации матчей с фиксированным результатом - 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.
Также напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что все причастные к организации матчей с фиксированным результатом "понесут максимальное наказание".