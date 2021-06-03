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Багаті країни обіцяють надати COVAX 2,4 мільярда доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Багаті країни пообіцяли надати ще 2,4 мільярда доларів глобальній ініціативі COVAX для закупівлі вакцин проти коронавірусу. Відповідне рішення було ухвалено у середу, 2 червня, під час організованого Японією віртуального саміту із забезпечення доступу до вакцин, передає УНН із посиланням на DW.

Багаті країни обіцяють надати COVAX 2,4 мільярда доларів

Деталі

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив, що японська програма фінансування збільшиться в чотири рази та пообіцяв виділити ще 800 мільйонів доларів назакупівлю вакцин для країн, що розвиваються та бідних країн. Швеція, Австрія, Іспанія, Фінляндія, Люксембург та Австралія також вирішили збільшити свої внески до COVAX.

На сьогодні по всьому світу, переважно в багатих країнах, було введено вже 1,8 мільярда доз вакцин проти коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово закликала заможніші країни робити пожертви вакцин. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус занепокоєний тим, що заможні країни вже вакцинували значну частину свого населення, тоді як в бідніших незахищеними залишаються навіть медичні працівники.

Цитата

“З 1,8 мільярда вакцин, що були введені по всьому світі, лише 0,4 відсотка вводяться в країнах з низьким рівнем доходу. Це є неприйнятним з етичної, епідеміологічної та економічної точки зору”, — наголосив він.

Контекст

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19, значилися шість препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету та вакцина китайської компанії Sinopharm.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.

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