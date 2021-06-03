Богатые страны обещают предоставить COVAX 2,4 миллиарда долларов

Контекст
До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились шесть препаратов: вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer с США и BioNTech из Германии, средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета и вакцина китайской компании Sinopharm.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для бедных стран. Согласно планам, в рамках механизма до конца 2021 должны быть проведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.