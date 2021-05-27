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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Бадьорий, позитивний і веселий": до затриманого в Мінську Протасевича вперше допустили адвоката

Київ • УНН

 • 30738 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. До колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, затриманого в Мінську в неділю, вперше допустили адвоката. Про це захисник журналіста Інеса Оленская повідомила місцевим ЗМІ, передає УНН.

"Бадьорий, позитивний і веселий": до затриманого в Мінську Протасевича вперше допустили адвоката

Деталі

Як заявила БелаПАН захисниця, у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний і веселий, хвилюватися нема чого", цитує видання портал TUT.by.

Повідомляється, що через підписку про нерозголошення адвокат, за її ж словами, не може сказати, де саме знаходиться Протасевич і в якому статусі.

"Обсяг відомостей, які я не можу розголошувати, мені не доведений, тому більше нічого не можу повідомляти", - сказала Оленская.

Контекст

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали в Мінську, 23 травня. Він знаходився в літаку авіакомпанії Ryanair. Щоб змусити пасажирський літак приземлитися, влада Білорусі підняла військовий літак. У літаку також була дівчина Протасевича - росіянка Софія Сапега.

Інцидент викликав обурення і протести в усьому світі. Після цього, влада Євросоюзу закликала лідерів країн закрити повітряний простір з Білоруссю, скасувавши всі рейси через країну. Після цієї держави масово оголосили про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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