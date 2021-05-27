"Бадьорий, позитивний і веселий": до затриманого в Мінську Протасевича вперше допустили адвоката

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Як заявила БелаПАН захисниця, у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний і веселий, хвилюватися нема чого", цитує видання портал TUT.by.

Повідомляється, що через підписку про нерозголошення адвокат, за її ж словами, не може сказати, де саме знаходиться Протасевич і в якому статусі.

"Обсяг відомостей, які я не можу розголошувати, мені не доведений, тому більше нічого не можу повідомляти", - сказала Оленская.

Контекст

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали в Мінську, 23 травня. Він знаходився в літаку авіакомпанії Ryanair. Щоб змусити пасажирський літак приземлитися, влада Білорусі підняла військовий літак. У літаку також була дівчина Протасевича - росіянка Софія Сапега.



Інцидент викликав обурення і протести в усьому світі. Після цього, влада Євросоюзу закликала лідерів країн закрити повітряний простір з Білоруссю, скасувавши всі рейси через країну. Після цієї держави масово оголосили про припинення авіасполучення з Білоруссю.