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"Бодрый, позитивный и веселый": к задержанному в Минске Протасевичу впервые допустили адвоката

Киев • УНН

 • 30738 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. К бывшему главному редактору телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу, задержанному в Минске в воскресенье, впервые допустили адвоката. Об этом защитник журналиста Инесса Оленская сообщила местным СМИ, передает УНН.

"Бодрый, позитивный и веселый": к задержанному в Минске Протасевичу впервые допустили адвоката

Детали

Как заявила БелаПАН защитница, у Протасевича “все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего”, цитирует издание портал TUT.by.

Сообщается, что из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее же словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.

“Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать”, — сказала Оленская.

Контекст

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Минске, 23 мая. Он находился в самолете авиакомпании Ryanair. Чтобы заставить пассажирский самолет приземлиться, власти Беларуси подняли военный самолет. В самолете также была девушка Протасевича — россиянка Софья Сапега.

Инцидент вызвал возмущение и протесты во всем мире. После этого, власти Евросоюза призвали лидеров стран закрыть воздушное пространство с Беларусью, отменив все рейсы через страну. После этого государства массово объявили о прекращении авиасообщения с Беларусью.

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