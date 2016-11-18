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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 3357 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 14373 перегляди

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Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ

Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 9705 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Барак Обама у Берліні домовився з лідерами ЄС щодо продовження санкцій проти Російської Федерації через Україну, передає УНН з посиланням на AFP.

"Європейські лідери та Обама погодили продовження санкцій проти Росії через Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський сенатор-демократ Бен Кардін, який є високопоставленим членом сенатського комітету з міжнародних відносин, публічно оголосив, що невдовзі представить “комплексну” законодавчу ініціативу, що передбачає введення нових і ширших санкцій проти Росії у відповідь на її “неповагу до усталених міжнародних норм” і “гельсінських цінностей”.

Українські Національні Новини

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