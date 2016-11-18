Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Барак Обама у Берліні домовився з лідерами ЄС щодо продовження санкцій проти Російської Федерації через Україну, передає УНН з посиланням на AFP.
"Європейські лідери та Обама погодили продовження санкцій проти Росії через Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, американський сенатор-демократ Бен Кардін, який є високопоставленим членом сенатського комітету з міжнародних відносин, публічно оголосив, що невдовзі представить “комплексну” законодавчу ініціативу, що передбачає введення нових і ширших санкцій проти Росії у відповідь на її “неповагу до усталених міжнародних норм” і “гельсінських цінностей”.