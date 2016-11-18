Б.Обама согласовал с европейскими лидерами продление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Барак Обама в Берлине договорился с лидерами ЕС о продлении санкций против Российской Федерации через Украину, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Европейские лидеры и Б.Обама согласовали продление санкций против России из-за Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, американский сенатор-демократ Бен Кардин, который является высокопоставленным членом сенатского комитета по международным отношениям, публично объявил, что вскоре представит "комплексную" законодательную инициативу, предусматривающую введение новых и более широких санкций против России в ответ на ее "неуважение к устоявшимся международным нормам" и "хельсинкским ценностям".