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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Б.Гризлов заявив, що ЗСУ ігнорують договір про відведення озброєнь на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Збройні Сили України продовжують рух важкої техніки, ігноруючи договір про відведення озброєнь, організовано підвіз озброєнь і боєприпасів до лінії розмежування в Донбасі. Про це заявив уповноважений представник президента РФ на переговорах з врегулювання Ситуації на Сході України Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Б.Гризлов заявив, що ЗСУ ігнорують договір про відведення озброєнь на Донбасі

"Зі звітів СММ ОБСЄ і повідомлень з територій, прилеглих до лінії розмежування в Донбасі, ми знаємо, що в зоні, контрольованій Збройними силами України, триває рух важкої техніки, підвезення озброєнь і боєприпасів. Хотілося б ще раз нагадати керівництву України про прийняту 1 лютого контактною групою заяву. Згідно з нею контактна група закликала до 5 лютого відвести озброєння, що підпадають під дію мінських угод. Цей найважливіший пункт заяви до досі не виконано Збройними силами України ", - зазначив Б.Гризлов.

Як повідомляв УНН, контактна група у Мінську домовилась про відведення важкого озброєння до 5 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти засудження ескалації збройної агресії РФ проти України. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

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