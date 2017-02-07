Б.Грызлов заявил, что ВСУ игнорируют договор об отводе вооружений на Донбассе

"Из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии разграничения в Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов. Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. Согласно ему контактная группа призвала до 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен Вооруженными силами Украины", - отметил Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелого вооружения до 5 февраля.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины . За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.