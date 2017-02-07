Б.Грызлов заявил, что ВСУ игнорируют договор об отводе вооружений на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины продолжают движение тяжелой техники, игнорируя договор об отводе вооружений и подвоз вооружений и боеприпасов к линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил уполномоченный представитель президента РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии разграничения в Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов. Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. Согласно ему контактная группа призвала до 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен Вооруженными силами Украины", - отметил Б.Грызлов.
Как сообщал УНН, контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелого вооружения до 5 февраля.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины . За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.