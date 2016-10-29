Б.Ділан погодився прийняти Нобелівську премію

Б.Ділан зв’язався з постійним секретарем Шведської академії Сарою Деніус і пояснив, що новина про присудження премії відняла в нього мову.

“Чи прийму я нагороду? Звичайно! Я дуже вдячний за надану мені честь”, — заявив він.

При цьому в інтерв’ю The Telegraph він уточнив, що планує відвідати церемонію вручення, яка пройде 10 грудня в Стокгольмі.

Співак раніше не коментував те присудження йому Нобелівської премії. А 21 жовтня стало відомо, що з сайту музиканта зникла згадка про нагороду.

Нагадаємо, 13 жовтня Шведська академія присудила музикантові Нобелівку з формулюванням “За створення нової поетичної виразності в рамках американської пісенної традиції”. Пізніше повідомлялося, що представники комітету не змогли зв’язатися особисто з Б.Діланом, оскільки той “спав перед концертом”. С.Даніус передала новину через агента музиканта.

Розмір премії в 2016 році становить вісім мільйонів шведських крон (923 тис. дол. — ред.).

Довідка УНН: Справжнє ім’я Б.Ділана — Роберт Аллен Ціммерман. Народився 24 травня 1941 у містечку Дулут (штат Мінесота) в сім’ї дрібного торговця. Батьки музиканта Абрахам Ціммерман і Беатриса Стоун брали активну участь у житті невеликої місцевої єврейської громади. Його предки — євреї, вихідці з України: дідусь і бабуся по лінії батька, Зігман і Анна Ціммерман, виїхали до США з Одеси у зв’язку з єврейськими погромами 1905 року.