Б.Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Б.Дилан связался с постоянным секретарем Шведской академии Сарой Дениус и объяснил, что новость о присуждении премии отняла у него язык.

"Приму ли я награду? Конечно! Я очень благодарен за предоставленную мне честь", - заявил он.

При этом в интервью The Telegraph он уточнил, что планирует посетить церемонию вручения, которая пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Певец ранее не комментировал присуждение ему Нобелевской премии. А 21 октября стало известно, что с сайта музыканта исчезло упоминание о награде.

Напомним, 13 октября Шведская академия присудила музыканту Нобелевку с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции". Позже сообщалось, что представители комитета не смогли связаться лично с Б.Диланом, поскольку тот "спал перед концертом". С.Даниус передала новость через агента музыканта.

Размер премии в 2016 году составляет восемь миллионов шведских крон (923 тыс. долл. - Ред.).

Справка: Настоящее имя Б.Дилана - Роберт Аллен Циммерман. Родился 24 мая 1941 г. в городке Дулут (штат Миннесота) в семье мелкого торговца. Родители музыканта Абрахам Циммерман и Беатриса Стоун активно участвовали в жизни небольшой местной еврейской общины. Его предки - евреи, выходцы из Украины: дедушка и бабушка по линии отца, Зигман и Анна Циммерман, уехали в США из Одессы в связи с еврейскими погромами 1905 года.