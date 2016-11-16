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Б.Асад запропонував Д.Трампу співпрацювати у боротьбі з тероризмом

Б.Асад запропонував Д.Трампу співпрацювати у боротьбі з тероризмом

Київ • УНН

 • 8681 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Сирії Башар Асад запропонував новообраному главі Білого дому Дональду Трампу співпрацю в боротьбі проти екстремістів. В інтерв'ю португальському телеканалу RTP, випущеному в ефір увечері у вівторок, 15 листопада, він заявив, що готовий до цього, якщо США припинять надавати допомогу повстанцям, які намагаються повалити його уряд, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому сирійський лідер обмовився, що не очікує від своєї пропозиції багато, “оскільки адміністрація США складається не лише з президента”.

За словами Б. Асада, слід почекати поки Д.Трамп виконає свої обіцянки. Якщо він буде боротися з терористами, то стане для Дамаска “природним союзником”, як Росія і Іран.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив обраного президента США Дональда Трампа про те, що для Сполучених Штатів не підходящий час відмовлятися від альянсу.

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