Б.Асад предложил Д.Трампу сотрудничать в борьбе с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Сирии Башар Асад предложил новоизбранному главе Белого дома Дональду Трампу сотрудничество в борьбе против экстремистов. В интервью португальскому телеканалу RTP, выпущенном в эфир вечером во вторник, 15 ноября, он заявил, что готов к этому, если США прекратят оказывать помощь повстанцам, которые пытаются свергнуть его правительство, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
При этом сирийский лидер оговорился, что не ожидает от своего предложения много, "поскольку администрация США состоит не только из президента".
По словам Б. Асада, следует подождать пока Д.Трамп выполнит свои обещания. Если он будет бороться с террористами, то станет для Дамаска "естественным союзником", как Россия и Иран.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что для Соединенных Штатов не подходящее время отказываться от альянса .