АЗС, які продають неякісне дизпаливо, можуть покарати лише споживачі – Ю.Чорнобривець

"Ми знайшли сліди води, її там було не багато, не 50% від самого палива, мало, але було. І це безперечно теж є порушення, води, навіть слідів, там бути не повинно. Слідкувати за цим повинна Держпродспоживслужба, ми туди листи направили, чекаємо на реакцію", - повідомив він.

Також, за словами Ю.Чорнобривця, наразі Держпродспоживслужба не виконує покладених на неї функцій контролю за якістю палива. Тому, покарати АЗС, що продають неякісне ДП можуть лише споживачі своєю відмовою від них.

"Наразі, на жаль, якість дизельного палива, зокрема, цим органом не контролюється. Тому відповідальність лежить на споживачеві безпосередньо та на мережі, яка таке паливо реалізує. От і ми надіслали відповідні листи, чекаємо, допоки буде пояснення", - сказав він.

Нагадаємо, в Інституті споживчих експертиз дослідили якість дизпалива на українських АЗС, та назвали ті мережі, де продають ДП із домішками води.

Зокрема, йдеться про АЗС ANP і AMIC.