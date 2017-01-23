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АЗС, которые продают некачественное дизтопливо, могут наказать только потребители – Ю.Чернобривец

АЗС, которые продают некачественное дизтопливо, могут наказать только потребители – Ю.Чернобривец

Киев • УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Эксперты Института потребительских экспертиз исследовали зимний дизель на отечественных АЗС на соответствие стандартам качества. По итогам исследования в двух образцах отобранного дизтоплива были обнаружены следы воды. Соответствующие письма с результатами исследования экскреты ИПЭ уже направили в Госпродпотребслужбу. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Института Юрий Чернобривец.

"Мы нашли следы воды, ее там было не много, не 50% от самого топлива, мало, но было. И это бесспорно тоже нарушение, воды, даже следов, там быть не должно. Следить за этим должна Госпродпотребслужба, мы туда письма направили, ждем реакции", - сообщил он.

Также, по словам Ю.Чернобривца, Госпродпотребслужба не выполняет возложенные на нее функции контроля качества топлива. Поэтому, наказать АЗС, которые продают некачественное ДТ могут только потребители своим отказом от них.

"Сейчас, к сожалению, качество дизельного топлива, в частности, этим органом не контролируется. Поэтому ответственность лежит на потребителе непосредственно и на сети, которая такое топливо реализует. Вот и мы направили соответствующие письма, ждем, пока будет объяснение", - сказал он.

Напомним, в Институте потребительских экспертиз исследовали качество дизтоплива на украинских АЗС, и назвали те сети, где продают ДТ с примесями воды.

В частности, речь идет об АЗС ANP и AMIC.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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