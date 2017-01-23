АЗС, которые продают некачественное дизтопливо, могут наказать только потребители – Ю.Чернобривец

"Мы нашли следы воды, ее там было не много, не 50% от самого топлива, мало, но было. И это бесспорно тоже нарушение, воды, даже следов, там быть не должно. Следить за этим должна Госпродпотребслужба, мы туда письма направили, ждем реакции", - сообщил он.

Также, по словам Ю.Чернобривца, Госпродпотребслужба не выполняет возложенные на нее функции контроля качества топлива. Поэтому, наказать АЗС, которые продают некачественное ДТ могут только потребители своим отказом от них.

"Сейчас, к сожалению, качество дизельного топлива, в частности, этим органом не контролируется. Поэтому ответственность лежит на потребителе непосредственно и на сети, которая такое топливо реализует. Вот и мы направили соответствующие письма, ждем, пока будет объяснение", - сказал он.

Напомним, в Институте потребительских экспертиз исследовали качество дизтоплива на украинских АЗС, и назвали те сети, где продают ДТ с примесями воды.

В частности, речь идет об АЗС ANP и AMIC.