Автор серіалу “Чорнобиль” відкидає звинувачення в плагіаті українського твору

“Ні, я ніколи не читав творів і не бачив нічого від Павла Ар’є, я також не чув про „Бабу Прісю“. Натхнення для цієї сцени — це момент, описаний у „Голосах Чорнобиля“ (фільм, знятий за документальною повістю Світлани Алексієвич „Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього“ — ред.), у якому жінка продовжує доїти корову, а солдат — виливати молоко. Її промова, однак, повністю моя”, — написав Мейзін у Twitter.

П’єса “На початку та наприкінці часів” — одна з найбільш відомих робіт Павла Ар’є. Це історія про сім’ю із зони відчуження — бабу, яка знає мову лісових мавок, дочку, чиїм найщасливішим спогадом є радянське дитинство, і недієздатного онука.

У 2015 році п’єсу “На початку та наприкінці часів” під новою назвою “Сталкери” поставив київський театр “Золоті ворота” спільно з Молодим театром.

Як повідомляв УНН, серіал “Чорнобиль” став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали “Гру престолів”.

No, I’ve never read or seen anything by Pavlo Arie, nor have I heard of Baba Prisya. The inspiration for that scene is a moment described in “Voices From Chernobyl,” where a woman keeps milking and a soldier keeps pouring it out. Her speech, however, is entirely my own.

— Craig Mazin (@clmazin) 30 травня 2019 р.