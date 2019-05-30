Автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате украинского произведения

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66142 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110396 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136907 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате украинского произведения

Автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате украинского произведения

Киев  •  УНН

 • 12391 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Автор сериала “Чернобыль” Крейг Мейзин отвергает обвинения украинского драматурга Павла Арье в плагиате. Накануне украинец заявил, что в сериале использовали монолог бабы Прис его пьесы “В начале и в конце времен”, информирует Радио Свобода, передает УНН.

“Нет, я никогда не читал произведений и не видел ничего от Павла Арье, я также не слышал о „Бабе Фросе“. Вдохновение для этой сцены — это момент, описанный в „Голосе Чернобыля“ (фильм, снятый по документальной повести Светланы Алексиевич „Чернобыльская молитва. Хроника будущего“ — ред.), в котором женщина продолжает доить корову, а солдат — выливать молоко. Ее речь, однако, полностью моя”, — написал Мейзин в Twitter.

Пьеса “В начале и в конце времен” — одна из самых известных работ Павла Арье. Это история о семье из зоны отчуждения — бабу, которая знает язык лесных нимф, дочь, чьим счастливым воспоминанием является советское детство, и недееспособного внука.

В 2015 году пьесу “В начале и в конце времен” под новым названием “Сталкеры” поставил киевский театр “Золотые ворота” совместно с Молодым театром.

Как сообщал УНН, сериал “Чернобыль” стал самым рейтинговым сериалом на телеканале HBO, на котором транслировали “Игру престолов”.

No, I’ve never read or seen anything by Pavlo Arie, nor have I heard of Baba Prisya. The inspiration for that scene is a moment described in “Voices From Chernobyl,” where a woman keeps milking and a soldier keeps pouring it out. Her speech, however, is entirely my own.

— Craig Mazin (@clmazin) 30 мая 2019

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