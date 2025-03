Автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате украинского произведения

“Нет, я никогда не читал произведений и не видел ничего от Павла Арье, я также не слышал о „Бабе Фросе“. Вдохновение для этой сцены — это момент, описанный в „Голосе Чернобыля“ (фильм, снятый по документальной повести Светланы Алексиевич „Чернобыльская молитва. Хроника будущего“ — ред.), в котором женщина продолжает доить корову, а солдат — выливать молоко. Ее речь, однако, полностью моя”, — написал Мейзин в Twitter.

Пьеса “В начале и в конце времен” — одна из самых известных работ Павла Арье. Это история о семье из зоны отчуждения — бабу, которая знает язык лесных нимф, дочь, чьим счастливым воспоминанием является советское детство, и недееспособного внука.

В 2015 году пьесу “В начале и в конце времен” под новым названием “Сталкеры” поставил киевский театр “Золотые ворота” совместно с Молодым театром.

Как сообщал УНН, сериал “Чернобыль” стал самым рейтинговым сериалом на телеканале HBO, на котором транслировали “Игру престолов”.

— Craig Mazin (@clmazin) 30 мая 2019