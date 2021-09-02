Автор голу за збірну України назвав провальним поєдинок проти Казахстану

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нападник збірної України Роман Яремчук дав післяматчевий коментар стосовно нічиєї у матчі із командою Казахстану (2:2), передає УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Цитата

Яремчук вважає, що через втрату очок збірна України дану гру не може занести до свого активу.

“Сьогодні на першому місці був результат. Ми втратили очки, тому я вважаю, що гра була провальною. Важко ще щось говорити. Мій гол? Приємно забивати за збірну, але краще б ми взяли три очки, ніж я забив. Просто не повірив, що ми пропустили другий м’яч”, — зізнався нападник “Бенфіки”.

Про перспективи у турнірній таблиці відбору на ЧС-2022 Яремчук сказав наступне: “не знаю. Не хочу говорити великих слів. Треба сісти, розібратися, подивитися в турнірну таблицю і рухатися далі”.

Контекст

Пропущений гол на 6-й компенсованій хвилині призвів до втрати перемоги українською збірною проти Казахстану.

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