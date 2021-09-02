Автор голу за збірну України назвав провальним поєдинок проти Казахстану

Цитата

Яремчук вважає, що через втрату очок збірна України дану гру не може занести до свого активу.

“Сьогодні на першому місці був результат. Ми втратили очки, тому я вважаю, що гра була провальною. Важко ще щось говорити. Мій гол? Приємно забивати за збірну, але краще б ми взяли три очки, ніж я забив. Просто не повірив, що ми пропустили другий м’яч”, — зізнався нападник “Бенфіки”.

Про перспективи у турнірній таблиці відбору на ЧС-2022 Яремчук сказав наступне: “не знаю. Не хочу говорити великих слів. Треба сісти, розібратися, подивитися в турнірну таблицю і рухатися далі”.

Контекст

Пропущений гол на 6-й компенсованій хвилині призвів до втрати перемоги українською збірною проти Казахстану.