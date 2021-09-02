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Автор гола за сборную Украины назвал провальным поединок против Казахстана

Автор гола за сборную Украины назвал провальным поединок против Казахстана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал послематчевый комментарий относительно ничьей в матче с командой Казахстана (2: 2), передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

Цитата

Яремчук считает, что из-за потери очков сборная Украины данную игру не может занести в свой актив.

“Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому я считаю, что игра была провальной. Трудно еще что-то говорить. Мой гол? Приятно забивать за сборную, но лучше бы мы взяли три очка, чем я забил. Просто не поверил, что мы пропустили второй мяч”, - признался нападающий" Бенфики“.

О перспективах в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 Яремчук сказал следующее: “не знаю. Не хочу говорить больших слов. Надо сесть, разобраться, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше”.

Контекст

Пропущенный гол на 6-й компенсированной минуте привел к потере победы украинской сборной против Казахстана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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