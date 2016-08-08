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Автопілот врятував життя водію електромобіля у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Система автопілота компанії Tesla Motors врятувала життя 37-річному американцеві зі штату Міссурі, передає УНН з посиланням на американський телеканал KY3.

Автопілот врятував життя водію електромобіля у США

37-річний юрист Джошуа Неллі повертався додому на своему кросовері, коли несподівано у нього стався напад емболії легеневої артерії. Від болю він втратив свідомість, у цей час система автопілоту направила його до лікарні. Машина їхала по трасі зі швидкістю 45 км на годину.

За ніч медики привели його до тями, і вранці пацієнт зміг поїхати додому. На думку власника електромобіля, саме система автопілоту врятувала йому життя, допомігши дістатись лікарні в автоматичному режимі.

Нагадаємо, раніше в США розслідували перший випадок загибелі водія в електромобілі. Машина їхала на автопілоті та зіштовхнулась з вантажівкою, що призвело до смерті водія.

Через цей випадок говорили про можливість відкликання 25 тис. автівок з автопілотом.

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