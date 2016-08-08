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15 марта, 19:03 • 115569 просмотра

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Автопилот спас жизнь водителю электромобиля в США

Автопилот спас жизнь водителю электромобиля в США

Киев • УНН

 • 6540 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Система автопилота компании Tesla Motors спасла жизнь 37-летнему американцу из штата Миссури, передает УНН со ссылкой на американский телеканал KY3.

37-летний юрист Джошуа Нелли возвращался домой на своем кроссовере, когда неожиданно у него случился приступ эмболии легочной артерии. От боли он потерял сознание, в это время система автопилота направила его в больницу. Машина ехала по трассе со скоростью 45 км в час.

За ночь медики привели его в чувство, и утром пациент смог поехать домой. По мнению владельца электромобиля, именно система автопилота спасла ему жизнь, которая помогла добраться в больницу в автоматическом режиме.

Напомним, ранее в США расследовали первый случай гибели водителя в электромобиле. Машина ехала на автопилоте и столкнулась с грузовиком, что привело к смерти водителя.

Из-за этого случая говорили о возможности отзыва 25 тыс. автомобилей с автопилотом.

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