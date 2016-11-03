Автомобілістів чекає подальше зростання вартості скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, станом на минулу добу спостерігалося зростання роздрібних цін на бензини та скраплений газ. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
“Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС виросла на 0,1% (2 коп/л) до 22,19 грн/л, як і бензину А-95 євро — на 0,1% (2 коп/л) до 22,88 грн/л. Дизельне паливо євро не змінилося в ціні — 20,33 грн/л.
Зріджений нафтовий газ СПБТ, який використовується в якості моторного палива, за 2 листопада 2016 року на АГЗС/АГЗП в Україні подорожчав на 0,54% (6 коп/л) до 11,64 грн/л.
Частка ціни на зріджений нафтовий газ щодо високооктанового бензину становить 50,9%.
Як свідчить короткостроковий прогноз НТЦ “Психея”, за цінами палива на українських заправках, ДТ євро на АЗС накопичило потенціал до зниження — 62 коп/л. У той же час, вартість скрапленого газу має підстави для зростання — на 49 коп/л.
Як повідомляв УНН, експерт спрогнозував поведінку ринку пального взимку.