Автомобилистов ждет дальнейший рост стоимости сжиженного газа

“Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,1% (2 коп./л) до 22,19 грн/л, как и бензина А-95 евро — на 0,1% (2 коп./л) до 22,88 грн/л. ДТ евро не изменилось в цене — 20,33 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 2 ноября 2016 года на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,54% (6 коп./л) до 11,64 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ относительно высокооктанового бензина составляет 50,9%.

Как свидетельствует краткосрочный прогноз НТЦ “Психея”, по ценам топлива на украинских заправках, ДТ евро на АЗС накопило потенциал к снижению — 62 коп/л. В то же время, стоимость сжиженного газа имеет основания для роста — на 49 коп/л.

Как сообщал УНН, эксперт спрогнозировал поведение рынка горючего зимой.