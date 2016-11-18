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Автомобіль з цирковими тваринами застряг в заметі на Вінниччині

Автомобіль з цирковими тваринами застряг в заметі на Вінниччині

Київ • УНН

 • 6561 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Вінниччині в сніговому заметі застряг вантажний автомобіль з цирковими тваринами. Рятувальникам вдалося врятувати тварин. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Так, 17 листопада о 17:36 до рятувальників надійшло повідомлення, що у м.Хмільник Вінницької області у парку відпочинку в сніговому заметі застряг вантажний автомобіль з тваринами.

На місці події рятувальники встановили, що тягач “МАЗ”, який перевозить циркових тварин, через велику кількість снігу не може виїхати із замету.

Бійці Служби ДСНС за допомогою буксирувального тросу витягли вантажівку із снігової пастки. Усіх тварин врятовано.

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