Автомобиль с цирковыми животными застрял в сугробе в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Винницкой области в снежном сугробе застрял грузовой автомобиль с цирковыми животными. Спасателям удалось спасти животных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Винницкой области.
Так, 17 ноября в 17:36 спасателям поступило сообщение, что в г. Хмельник Винницкой области в парке отдыха в снежном сугробе застрял грузовой автомобиль с животными.
На месте происшествия спасатели установили, что тягач "МАЗ", который перевозит цирковых животных, из-за обилия снега не может выехать из сугроба.
Бойцы Службы ГосЧС с помощью буксировочного троса вытащили грузовик из снежной ловушки. Все животные спасены.