Автомобіль місії ОБСЄ обстріляли неподалік від Донецька

Як зазначається, приблизно о 16:50 27 жовтня патруль місії їхав між двома контрольно-пропускними пунктами в контрольованій урядом Мар’їнці, коли почули важкі перестрілки в районі між Мар’їнкою і контрольованою “ДНР” Олександрівкою.

“Близько 17:00, під час подорожі до останньої контрольованої ЗСУ точки перед в’їздом на контрольовану урядом територію — і приблизно в 100 метрах від цього контрольно-пропускного пункту — ті, хто їхав в останньому транспортному засобі конвою з трьох осіб відчув і почув глухий звук, схожий на прокол в шині”, — йдеться у звіті.

Вказано, що СММ повернулася на свою базу в окупованому Донецьку і оглянула транспортний засіб, “знайшовши вхідний отвір в передній лівій арці колеса і кулю (7,62) в блоці циліндрів двигуна”. Куля пробила колесо з лівого боку під кутом 90 градусів і пошкодила лінію кондиціонування повітря, додали у СММ ОБСЄ.

“Жоден з членів СММ не постраждав. Спільний центр з контролю і координації (СЦКК) був проінформований”, — зазначили у місії.