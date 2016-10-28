Автомобиль миссии ОБСЕ обстреляли неподалеку от Донецка

Как отмечается, примерно в 16:50 27 октября патриль миссии ехал между двумя контрольно-пропускными пунктами в контролируемой правительством Марьинке, когда услышали тяжелые перестрелки в районе между Марьинкой и контролируемой "ДНР" Александровкой.

"Около 17:00, во время путешествия на последнюю контролируемую ВСУ точку перед въездом на контролируемую правительством территорию - и примерно в 100 метрах от этого контрольно-пропускного пункта - те, кто ехал в последнем автомобиле конвоя из трех человек почувствовали и услышали глухой звук, похожий на прокол в шине", - говорится в отчете.

Указано, что СММ вернулась на свою базу в оккупированном Донецке и осмотрела транспортное средство, "найдя входное отверстие в передней левой арке колеса и пулю (7,62) в блоке цилиндров двигателя". Пуля пробила колесо с левой стороны под углом 90 градусов и повредила линию кондиционирования воздуха, добавили в СММ ОБСЕ.

"Ни один из членов СММ не пострадал. Общий центр по контролю и координации (СЦКК) был проинформирован", - отметили в миссии.