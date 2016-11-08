Автогаз дорожчає через санкції України проти російських компаній — експерт

“Причинами здорожчання газу є санкції. Тобто, оскільки українським урядом було запроваджено санкції проти окремих російських компаній, в тому числі і тих, які постачали нафтовий скраплений газ в Україну, на ринку знову виник дефіцит.

При чому достатньо суттєвий дефіцит, і ціни, які до цього знизилися майже на третину, знову почали зростати.

Чесно кажучи, потенціал для зростання зберігається щонайменше на рівні 70—80 копійок”, — пояснив експерт.

При цьому, за словами Г.Рябцева, подорожчання триватиме доти, доки українські трейдери не знайдуть інших джерел постачання скрапленого газу на вітчизняний ринок.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, мережі АЗС Socar, Shell та заправки групи “Приват” підвищили вартість автогазу.