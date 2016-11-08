Автогаз дорожает из-за санкций Украины против российских компаний - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сжиженный газ на украинских АЗС дорожает и имеет потенциал к дальнейшему росту цен. Одной из причин этого явления эксперты считают дефицит газа, который возник из-за введения украинским правительством санкций в адрес российских компаний. Об этом, в частности, в комментарии УНН отметил эксперт нефтяного рынка, директор специальных проектов "Психеи" Геннадий Рябцев.
"Причинами подорожания газа являются санкции. То есть, поскольку украинским правительством были введены санкции против отдельных российских компаний, в том числе и тех, которые поставляли нефтяной сжиженный газ в Украину, на рынке вновь возник дефицит.
Причем достаточно существенный дефицит, и цены, которые до этого снизились почти на треть, снова начали расти.
Честно говоря, потенциал для роста сохраняется по меньшей мере на уровне 70-80 копеек", - пояснил эксперт.
При этом, по словам Г.Рябцева, подорожание будет продолжаться до тех пор, пока украинские трейдеры не найдут других источников сжиженного газа на отечественный рынок.
Напомним, как сообщал УНН, сети АЗС Socar, Shell и заправки группы "Приват" повысили стоимость автогаза.