Автогаз дорожает из-за санкций Украины против российских компаний - эксперт

"Причинами подорожания газа являются санкции. То есть, поскольку украинским правительством были введены санкции против отдельных российских компаний, в том числе и тех, которые поставляли нефтяной сжиженный газ в Украину, на рынке вновь возник дефицит.

Причем достаточно существенный дефицит, и цены, которые до этого снизились почти на треть, снова начали расти.

Честно говоря, потенциал для роста сохраняется по меньшей мере на уровне 70-80 копеек", - пояснил эксперт.

При этом, по словам Г.Рябцева, подорожание будет продолжаться до тех пор, пока украинские трейдеры не найдут других источников сжиженного газа на отечественный рынок.

Напомним, как сообщал УНН, сети АЗС Socar, Shell и заправки группы "Приват" повысили стоимость автогаза.