Автобус врізався в зупинку в Москві, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рейсовий автобус наїхав на зупинку громадського транспорту на Сходненській вулиці в російській столиці Москві, загинули дві людини. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах країни повідомляє ТАСС, передає УНН.
"На вулиці Сходненська, 37, автобус наїхав на зупинку громадського транспорту", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що в результаті є двоє загиблих.
На місце події виїхали поліцейські.
Нагадаємо, в Москві на кондитерській фабриці колишній власник відкрив стрілянину.