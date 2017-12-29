Автобус врезался в остановку в Москве, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве, погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны сообщает ТАСС, передает УНН.
"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших.
На место происшествия выехали полицейские.
Напомним, в Москве на кондитерской фабрике бывший собственник открыл стрельбу.