Автобус врезался в остановку в Москве, есть погибшие

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве, погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны сообщает ТАСС, передает УНН.