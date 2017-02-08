Автобус та "швидку" із породіллею замело снігом на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вночі, 8 лютого, через погіршення погодних умов із заметів на Рівненщині рятували автобус марки “Renault” та дві карети швидкої допомоги. Про це проінформували у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області, повідомляє УНН.
Автобус із 20-ма пасажирами та “швидка” із породіллею застрягли у с. Золочів Демидівського району. Жінку доставили у Демидівську ЦРЛ автоцистерною.
Інша пригода сталася поблизу с. Сопачів Володимирецького району. Там із замету довелося витягувати ще одну карету швидкої медичної допомоги, яка їхала на виклик у с. Діброва.
За ніч у Рівному випало 30 см снігу, рух міськими дорогами ускладнений. На об’їзній вул. Князя Володимира фура перегородила дорогу, там утворився затор.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, більше 50 населених пунктів на Одещині знеструмлено внаслідок негоди.