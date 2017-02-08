Автобус и "скорую" с роженицей замело снегом в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня ночью, 8 февраля, из-за ухудшения погодных условий из сугробов в Ровенской области спасали автобус марки "Renault" и две кареты скорой помощи. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
Автобус с 20 пассажирами и "скорая" с роженицей застряли в с. Золочев Демидовского района. Женщину доставили в Демидовскую ЦРБ на автоцистерне.
Другое происшествие произошло вблизи с. Сопачов Владимирецкого района. Там из сугроба пришлось вытаскивать еще одну карету скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов в с. Диброва.
За ночь в Ровно выпало 30 см снега, движение городскими дорогами затруднено. На объездной ул. Князя Владимира фура перегородила дорогу, там образовался затор.
Напомним, как сообщал УНН, более 50 населенных пунктов в Одесской области обесточены из-за непогоды.