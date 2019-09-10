Автівка в’їхала у бетонну стелу і загорілася, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На Донеччині водій не впорався з керуванням та врізався автомобілем у бетонну стелу, після цього легковик загорівся. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донеччини, передає УНН.
Вказано, що ДТП сталася близько 00:40 на в’їзді у місто Мар’їнка. Автомобіль Volkswagen з’їхав з проїжджої частини та зніс стелу. За попередніми даними, водій рухався на великій швидкості.
"Від удару автомобіль сильно пошкодило, він частково згорів. В аварії загинув 58-річний чоловік та 37-річна жінка, обидва жителі Мар’їнки", - розповіли у поліції.
Повідомляється, що подію кваліфікували за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Ведеться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яний водій збив на смерть дитину.