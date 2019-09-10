Автомобиль въехал в бетонную стелу и загорелся, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Донецкой области водитель не справился с управлением и врезался автомобилем в бетонную стелу, после этого легковушка загорелась. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.
Указано, что ДТП произошло около 00:40 на въезде в город Марьинка. Автомобиль Volkswagen съехал с проезжей части и снес стелу. По предварительным данным, водитель двигался на большой скорости.
"От удара автомобиль сильно повредило, он частично сгорел. В аварии погиб 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, оба жители Марьинки", - рассказали в полиции.
Сообщается, что событие квалифицировали по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.
Напомним, в Черновицкой области пьяный водитель сбил насмерть ребенка.