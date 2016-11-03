Автентичність “листів Суркова” підтвердили МВС, СБУ та міжнародні експерти — З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Автентичність викладеної переписки помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова підтвердили МВС, СБУ, а також низка міжнародних експертів, зокрема Bellingcat. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Автентичність викладеної переписки підтверджена МВС, СБУ, низкою міжнародних, фахових експертних організацій, зокрема „Bellingcat“ та ін. Отже, тему „фейковості“ раджу закрити”, — написав він.
Він також зазначив, що в західній пресі, урядових та неурядових організаціях правдивість викладеної переписки сумнівів також не викликає.