Аутентичность "писем Суркова" подтвердили МВД, СБУ и международные эксперты - З.Шкиряк

"Подлинность выложенной переписки подтверждена МВД, СБУ, рядом международных, профессиональных экспертных организаций, в частности "Bellingcat" и др. Итак, тему "фейковости" советую закрыть", - написал он.

Он также отметил, что в западной прессе, правительственных и неправительственных организациях правдивость выложенной переписки сомнений также не вызывает.