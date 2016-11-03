Аутентичность "писем Суркова" подтвердили МВД, СБУ и международные эксперты - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Аутентичность выложенной переписки помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова подтвердили МВД, СБУ, а также ряд международных экспертов, в частности Bellingcat. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Подлинность выложенной переписки подтверждена МВД, СБУ, рядом международных, профессиональных экспертных организаций, в частности "Bellingcat" и др. Итак, тему "фейковости" советую закрыть", - написал он.
Он также отметил, что в западной прессе, правительственных и неправительственных организациях правдивость выложенной переписки сомнений также не вызывает.