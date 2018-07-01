Австрія почала головувати в Раді ЄС

Зі свого боку Президент України Петро Порошенко в мережі Facebook привітав Відень з цією подією, та висловив сподівання на ефективний їїв внесок у “просування амбіційного порядку денного відносин Україна-ЄС”

“Вітаю початок Австрійського головування в Раді ЄС. В Україні цінують високий рівень нашого партнерства в справі забезпечення безпеки Європи. Розраховуємо на конструктивний та ефективний внесок Відня у просування амбіційного порядку денного відносин Україна-ЄС. Сподіваємося на непорушність єдності і солідарності ЄС з Україною з метою спільної протидії триваючій агресії Кремля та відстоювання європейських цінностей”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз прийняв рішення ще на 6 місяців продовжити економічні санкції проти Росії.