Австрия начала председательствовать в Совете ЕС

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 12059 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100428 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115818 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136472 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180462 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156400 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142994 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130650 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190800 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Австрия начала председательствовать в Совете ЕС

Австрия начала председательствовать в Совете ЕС

Киев  •  УНН

 • 8969 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза, после того, как эти полномочия к ней перешли от Болгарии, передает УНН.

Со своей стороны Президент Украины Петр Порошенко в сети Facebook поздравил Вену с этим событием, и выразил надежду на  ее эффективный вклад в "продвижение амбициозного повестки дня отношений Украина-ЕС"

"Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозного повестки дня отношений Украина-ЕС. Надеемся на незыблемость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью совместного противодействия продолжающейся агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России.

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