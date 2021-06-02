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Австралійський штат Вікторія продовжує локдаун у Мельбурні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Австралійський штат Вікторія продовжив локдаун у столиці штату Мельбурн ще на тиждень, намагаючись стримати останній спалах вірусу, але послабив обмеження в інших регіонах. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Австралійський штат Вікторія продовжує локдаун у Мельбурні

Деталі

Локдаун, введений 27 травня, мав закінчити ввечері 3 червня. Тепер він триватиме до 10 червня.

1 червня штат повідомив про шість нових випадків захворювання, загальний обсяг заражень за останній спалах становив 60.

Додатково

Вікторія був найбільш постраждалим штатом під час другої хвилі наприкінці минулого року, на яку припадало близько 70% усіх випадків захворювання та 90% смертей в Австралії. Штат, другий за чисельністю населення в країні, контролював спалах захворювання лише після одного з найдовших і найсуворіших локдаунів у світі.

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