Австралийский штат Виктория продливает локдаун в Мельбурне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Австралийский штат Виктория продлил локдаун в столице штата Мельбурн еще на неделю, пытаясь сдержать последнюю вспышка вируса, но ослабил ограничения в других регионах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Локдаун, введён 27 мая, должен был закончиться вечером 3 июня. Теперь он продлится до 10 июня.
1 июня штат сообщил о шести новых случаев заболевания, общий объем заражений за последний вспышка составлял 60.
Дополнительно
Виктория был наиболее пострадавшим штатом во время второй волны в конце прошлого года, которая составляла около 70% всех случаев заболевания и 90% смертей в Австралии. Штат, второй по численности населения в стране, контролировал вспышка заболевания только после одного из самых длинных и самых суровых локдаунив в мире.