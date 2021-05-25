Австралійський Мельбурн відновлює карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Друге за величиною місто Австралії Мельбурн відновило обмеження щодо COVID-19 через збільшення смертності. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Домашні збори будуть обмежені п’ятьма гостями, на публічні збори дозволено лише 30 осіб, а маски для обличчя будуть обов’язковими в приміщенні з 18:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом).
Вікторія була найбільш постраждалою штатом під час другої хвилі наприкінці минулого року, на яку припадало близько 70% усіх випадків захворювання та 90% смертей в Австралії. Штат, другий за чисельністю населення в країні, контролював спалах захворювання лише після одного з найдовших і найсуворіших блокувань у світі.
У Мельбурні було зареєстровано один новий випадок захворювання на місцевому рівні на наступний день після того, як у місті було зареєстровано чотири інфекції.
Нагадаємо
Австралія дотримується плану по відкриттю для решти світу тільки з середини наступного року, заявили офіційні особи в неділю, опираючись на зростаючий міжнародний тиск з метою припинити закриття міжнародних кордонів.
Австралія закупить 25 мільйонів доз вакцини Moderna і хоче виробляти її в країні.