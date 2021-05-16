Австралія планує відкрити кордон не раніше середини 2022 року

Деталі

У березні 2020 року Австралія закрила свої кордони для негромадян і нерезидентів і з тих пір дозволяє тільки обмежену кількість в'їздів з-за кордону, в основному громадян, які повертаються з-за кордону.

"Весь час ми будемо керуватися медичними порадами, - сказав прем'єр-міністр Скотт Моррісон на брифінгу. - Ми будемо керуватися економічною радою".

Раніше в той же день скарбник Джош Фріденберг сказав, що тримання кордонів закритими "дуже добре допомогло нам в цій кризі".

Закриття австралійського кордону в поєднанні з раптовим блокуванням, оперативним відстеженням контактів і дотриманням вимог суспільної охорони здоров'я поставило заходи контролю країни в число найбільш ефективних у світі.

Всього за весь час пандемії інфіковано близько 29 700 осіб, 910 з них померли.

Контекст

Плани по відкриття кордону, оприлюднені на цьому тижні, викликали критику з боку бізнесу і промисловості, а також політиків з Ліберальної партії Моррісона.

"Як і багато інших заходів, закриття міжнародних кордонів мало тимчасовий характер, але воно не є стійким і перетворить нас в заставу пустельників", - цитує слова Тіма Вілсона, члена парламенту від Ліберальної партії з Мельбурна, газета Sunday Age.

Газета також опублікувала записи головного лікаря Бретта Саттона.

Саттон припустив, що Австралія повинна почати думати про стратегію повторного відкриття, як тільки буде досягнуто високого рівня охоплення вакцинацією.

Державний бюджет, оприлюднений на цьому тижні, передбачає вакцинацію до кінця року всіх бажаючих австралійців.

Через закриття кордону багато австралійців залишилися за кордоном. За даними уряду, близько 9000 австралійців в Індії зареєстрували запити на повернення додому.

У суботу перший рейс для репатріації з Нью-Делі, після спірної заборони Австралії на поїздки з Індії, прибув напівпорожнім в північне місто країни Дарвін, так як багатьом, хто планував поїхати, було відмовлено в посадці після позитивного результату тесту на вірус.

"Я бачив пропозиції інших людей, які, здається, думають, що ми можемо посадити людей з позитивним результатом на COVID в літаки і доставити їх до Австралії, - сказав прем'єр-міністр Скотт Моррісон репортерам. - У цьому немає ніякого сенсу".

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Доповнення

На першому етапі кампанії вакцинації влади Австралії планували до кінця березня використовувати як мінімум 4 млн доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Однак в країні були зроблені тільки 670 тис щеплень через те, що Європейський союз заблокував експорт в Австралію 3,5 млн доз вакцини через зрив її поставок виробником.