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Австралия планирует открыть границу не раньше середины 2022 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Австралия придерживается плана по открытию для остального мира только с середины следующего года, заявили официальные лица в воскресенье, опираясь на растущее международное давление с целью прекратить закрытие международных границ. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Австралия планирует открыть границу не раньше середины 2022 года

Детали

В марте 2020 года Австралия закрыла свои границы для неграждан и нерезидентов и с тех пор разрешает только ограниченное количество въездов из-за рубежа, в основном граждан, возвращающихся из-за рубежа.

"Все время мы будем руководствоваться медицинскими советами, - сказал премьер-министр Скотт Моррисон на брифинге. - Мы будем руководствоваться экономическими советами".

Ранее в тот же день казначей Джош Фриденберг сказал, что держание границ закрытыми "очень хорошо помогло нам в этом кризисе".

Закрытие австралийской границы в сочетании с внезапной блокировкой, оперативным отслеживанием контактов и соблюдением требований общественного здравоохранения поставило меры контроля страны в число наиболее эффективных в мире.

Всего за все время пандемии в стране инфицировано около 29 700 человек, 910 из них умерли.

Контекст

Планы по открытию границы, обнародованные на этой неделе, вызвали критику со стороны бизнеса и промышленности, а также политиков из Либеральной партии Моррисона.

"Как и многие другие мероприятия, закрытие международных границ имело временный характер, но оно не является устойчивым и превратит нас в заставу отшельников", - цитирует слова Тима Уилсона, члена парламента от Либеральной партии из Мельбурна, газета Sunday Age.

Газета также опубликовала записи главного врача Бретта Саттона.

Саттон предположил, что Австралия должна начать думать о стратегии повторного открытия, как только будет достигнут высокий уровень охвата вакцинацией.

Государственный бюджет, обнародованный на этой неделе, предусматривает вакцинацию до конца года всех желающих австралийцев.

Из-за закрытия границы многие австралийцы остались за границей. По данным правительства, около 9000 австралийцев в Индии зарегистрировали запросы на возвращение домой.

В субботу первый рейс по репатриации из Нью-Дели, после спорного запрета Австралии на поездки из Индии, прибыл полупустым в северный город страны Дарвин, так как многим, кто планировал поехать, было отказано в посадке после положительного результата теста на вирус.

"Я видел предложения других людей, которые, кажется, думают, что мы можем посадить людей с положительным результатом на COVID в самолеты и доставить их в Австралию, - сказал премьер-министр Скотт Моррисон репортерам. - В этом нет никакого смысла".

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Дополнение

На первом этапе кампании вакцинации власти Австралии планировали до конца марта использовать как минимум 4 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Однако в стране были сделаны только 670 тыс. прививок из-за того, что Европейский союз заблокировал экспорт в Австралию 3,5 млн доз вакцины из-за срыва ее поставок производителем.

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