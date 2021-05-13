Австралія закупить 25 мільйонів доз вакцини Moderna і хоче виробляти її в країні

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"Moderna... оголошує про нову угоду про постачання з урядом Австралії на 25 мільйонів доз. Вона включає 10 мільйонів доз вакцини Moderna проти COVID-19 мРНК-1273, які повинні бути доставлені в 2021 році, і 15 мільйонів доз оновленого варіанту - бустер-вакцини-кандидата Moderna, які будуть доставлені в 2022 році", - сказано у заяві компанії.

Деталі

Кампанія вакцинації в Австралії відстає від інших країн через затримки і застереження щодо вакцини AstraZeneca, зазначає ВВС. На сьогоднішній день в країні зроблено 2,8 мільйона щеплень від COVID-19.

Це набагато менше 50 мільйонів щеплень, необхідних для повної вакцинації населення. Програма імунізації в країні недавно стала доступна для всіх австралійців старше 50 років.

Австралія спочатку прагнула вакцинувати своє населення до жовтня, значною мірою покладаючись на вакцину AstraZeneca. Але від такої мети відмовилися після того, як виникли побоювання з приводу ризику утворення тромбів, що змусило уряд в квітні рекомендувати людям молодше 50 років робити щеплення іншою вакциною.

Країна також використовує вакцину Pfizer, але наразі на складі є лише 20 мільйонів доз. Уряд розмістив замовлення ще на 20 мільйонів доз.

Тепер Австралія заявляє, що планує вакцинувати всіх австралійців, які бажають зробити щеплення, до кінця року.

Вакцина Moderna як і раніше вимагає схвалення Австралійської адміністрації лікарських засобів (TGA), але, за заявою уряду, новий контракт розглядається як довгоочікуване збільшення поставок в країну.

Офіційні особи заявили, що угода також включає потенційний спосіб виробництва вакцини на місці.

Так, міністр охорони здоров'я країни Грег Хант, якого цитує Reuters, заявив в четвер, що Австралія веде "активні переговори" з виробником вакцини COVID-19 Moderna про створення вітчизняного підприємства з виробництва цієї мРНК-вакцини.

Доповнення

За даними ВООЗ, в Австралії станом на 13 травня 2021 року зареєстровано 29 947 випадків COVID-19 із 910 смертями.