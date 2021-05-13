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Австралия закупит 25 миллионов доз вакцины Moderna и хочет производить ее в стране

Киев • УНН

 • 18784 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Австралия обеспечила поставку в страну 25 миллионов доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna в попытке увеличить поставки для поддержки отложенной кампании вакцинации. О подписании контракта заявила сама компания накануне, передает УНН.

Австралия закупит 25 миллионов доз вакцины Moderna и хочет производить ее в стране

Цитата:

"Moderna... объявляет о новом соглашении о поставках с правительством Австралии на 25 миллионов доз. Оно включает 10 миллионов доз вакцины Moderna против COVID-19 мРНК-1273, которые должны быть доставлены в 2021 году, и 15 миллионов доз обновленного варианта - бустер-вакцины-кандидата Moderna, которые будут доставлены в 2022 году", - говорится в заявлении компании.

Детали

Кампания вакцинации в Австралии отстает от других стран из-за задержек и предостережений относительно вакцины AstraZeneca, отмечает ВВС. На сегодняшний день в стране сделано 2,8 миллиона прививок от COVID-19.

Это гораздо меньше 50 млн прививок, необходимых для полной вакцинации населения. Программа иммунизации в стране недавно стала доступна для всех австралийцев старше 50 лет.

Австралия сначала стремилась вакцинировать свое население до октября, в значительной степени полагаясь на вакцину AstraZeneca. Но от такой цели отказались после того, как возникли опасения по поводу риска образования тромбов, что заставило правительство в апреле рекомендовать людям моложе 50 лет делать прививки другой вакциной.

Страна также использует вакцину Pfizer, но пока на складе есть только 20 млн доз. Правительство разместило заказ еще на 20 млн доз.

Вакцина Moderna по-прежнему требует одобрения Австралийской администрации лекарственных средств (TGA), но, по заявлению правительства, новый контракт рассматривается как долгожданное увеличение поставок в страну.

Официальные лица заявили, что сделка также включает потенциальный способ производства вакцины на месте.

Так, министр здравоохранения страны Грег Хант, которого цитирует Reuters, заявил в четверг, что Австралия ведет "активные переговоры" с производителем вакцины COVID-19 Moderna о создании отечественного предприятия по производству этой мРНК-вакцины.

Дополнение

По данным ВОЗ, в Австралии по состоянию на 13 мая 2021 года зарегистрировано 29 947 случаев COVID-19 с 910 смертями.

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